Kütahya 'nın Emet ilçesinde etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen doğal mantarlar , köylü pazarındaki tezgâhlarda yerini aldı.

Pazarda en çok rağbet gören ürün ise yöre halkının "Espit" adını verdiği Kanlıca mantarı oldu. İlçeye bağlı Umutlu, Küreci ve Samrık köylerinde toplanan mantarlar, sabahın erken saatlerinde pazara getirilerek satışa sunuluyor.

Özellikle çam ve meşe ormanlarının bulunduğu yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen mantarlar, lezzeti ve doğallığıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

KİLOSU BOYUTLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR, KISA SÜREDE TÜKENİYOR

Samrık köyünden pazara gelerek mantar satışı yapan Hasan Yılmaz, tezgâhlardaki ürünler arasında en büyük ilgiyi Kanlıca mantarının gördüğünü belirtti.

Etli yapısı ve kendine özgü aromasıyla bilinen Espit mantarı, kilosu boyutlarına göre 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Yoğun talep gören mantarlar, pazara getirildikten kısa süre sonra tükeniyor.