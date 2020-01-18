YouTuber Casey Neistat hack'lendi (Ferdi Tayfur sürprizi)

ABD'li YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi ve çalma listeleri başta Ferdi Tayfur olmak üzere Türk sanatçılarla dolduruldu. 12 milyon takipçisi Neistat Twitter'dan yardım isteyinci Ferdi Tayfur en çok konuşulan isimler arasına girdi.

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12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat’ın Spotify hesabı ele geçirildi. ABD'li YouTuber'ın hack'lendiği Twitter hesabından yaşadığı sorun ve karşılaştığı yeni şarkı listesini duyurmasıyla ortaya çıktı. 

"MÜZİK ZEVKİNE LAF ETMEK İSTEMİYORUM"

38 yaşındaki  Casey Neistat attığı twette “Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil” diye yazdı.

Amerikalı Youtuber'ın yeni müzik listesinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi Türkiye'den pek çok sanatçı ve şarkıcının bulunması dikkat çekti.. Neistat'ın durumu paylaşmasının ardından Türkiye'den çok sayıda Twitter kullanıcısı Youtuber'a Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu şarkıları önerdi. Öyle ki Ferdi Tayfud bir ara en çok konuşulan isimler arasına girdi.  Kullanıcıların bazıları Ferdi Tayfur'u Türkiye'nin Nick Cave ve Leonard Cohen'i olarak niteledi.

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