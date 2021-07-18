Yufkalı Konuralp pilavı ve Düzce şeker kamışı pekmezi tescillendi

Yufkalı Konuralp Pilavı ve Şeker Kamışı Pekmezi coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Düzce’de coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 9'a çıktı.

İHA 18.07.2021 - 13:57 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 14:08

Yufkalı Konuralp pilavı ve Düzce şeker kamışı pekmezi tescillendi

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleriyle daha önce tescillenen 7 coğrafi işaretli ürüne ek olarak Yufkalı Konuralp Pilavı ve Düzce Şeker Kamışı Pekmezi de coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Düzce'de üretimi yapılan, şehir ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına yaptığı başvurular neticesinde, Şekerkamışı Pekmezi ve Yufkalı Konuralp Pilavı Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanarak coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Düzce’de coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 9'a çıktı.

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