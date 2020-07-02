Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? (Z kuşağı hangi yaş aralığını kapsıyor?)

Z kuşağı genellikle 1990 yılından sonra doğan nesli nitelemek için kullanılır. Ancak bazı demograflar ve araştırmacılar 1990 yılı sonrasını kullanırken bazıları 1995 sonrası olarak tanımlıyor Z kuşağını.

Z kuşağı üyeleri dijital teknolojiyle birlikte alınmaktadır. İnternet ve sosyal medya kullanımında oldukça rahattırlar. Z kuşağı, milenyum çocukları olarak da bilinir.

Teknoloji ile oldukça iç içe olan bu nesil için 'internet kuşağı' adı da kullanılabilir.



Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ

Z jenerasyonunun yüzde 60'ı dünyayı değiştirmeyi hayal ediyor. Bu dünyayı değiştirmeyi hayal eden yüzde 39'luk Y jenerasyonundan çok daha fazla.



Üniversite diplomasını önemseyen yüzde 71'lik Y jenerasyonunun yanında yüzde 64'lük Z jenerasyonu oranı, onların üniversiteye bir önceki jenerasyondan daha az önem verdiklerini gösteriyor.

Yapılan araştırmalara göre lise öğrencilerinin yüzde 72'si bir gün bir iş kurmak istiyor, yüzde 61'i ise çalışan olmaktansa girişimci olmayı tercih ettiğini söylüyor. Bu oranlar, onların Y jenerasyonundan daha fazla girişimci bir ruha sahip olduklarını gösteriyor.



Okullarından arta kalan zamanın yüzde 41'ini telefon ve bilgisayarları birden çok konuşmayı aynı anda idare ederek geçiriyorlar. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, Z jenerasyonu 'fırsatı kaçırma korkusu'na (FOMO) sahip ve bu yüzden iletişimin çok kritik olduğunu düşünüyor.



Kendilerine bir akıl hocası arayan Y jenerasyonunun yanında, Z jenerasyonunun işlerini kendi başlarına halletmeye çalışıyor.

Ekonomiye olan ilgileri ve verdikleri önem; toplumsal suçlara, siyasete, ailelerinin iş güvenliğinden veya satın aldıkları ürünlerin maliyetinden daha fazla.



Yapılan araştırmalara göre en fazla parayı yiyecek ve içecek için harcıyorlar. Daha sonra ise giyimleri geliyor. Ev yemeklerini işlenmiş ürünlere tercih ediyorlar. Ayrıca mikrodalgada ısıtılmış yiyecekler yerine ocakta veya fırında kızartılmış besinleri daha lezzetli buluyorlar. Z jenerasyonunun salata tüketiminin önümüzdeki 5 yılda daha da artması bekleniyor.



6 - 11 arası çocukların yüzde 66'sı, online oyunların hayatlarındaki en büyük eğlence kaynağı olduğunu söylediler. İlişkili bir bilgi olarak, 1971-2010 yılları arasında gençler arasındaki obezite oranı 3 katına çıktı.



Ebeveyneleri, Z jenerasyonunun hayatları ve kararları üzerinde yüksek kontrole sahip ve bu da onların aileleri çok iç içe olmalarına neden oluyor.



Hızlı sohbet etmeyi seviyorlar ve çoğu zaman kelimeler yerine yüz ifadelerini belirten suratlar kullanıyorlar.

ARŞİV: Z KUŞAĞI İŞ HAYATINDA ZORLANIYOR

