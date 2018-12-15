İstanbul Nişantaşı’nda oturan oyuncu Zafer Algöz’ün yolda bulduğu çantadan 11 parça mücevher çıktı. Algöz, Instagram’a, “Böyle bir çanta buldum, sahibini arıyorum” diye yazdı. Çantayı düşüren ünlü bir firmanın sahibi de aynı saatlerde Teşvikiye Karakolu’na başvurdu. Algöz’ün paylaşımını fark eden bir polis haber verdi.
Çantanın sahibi Zafer Algöz’ü arayıp mücevherlerin hepsini tarif etti. Algöz, “Ne zaman isterseniz çantanızı alabilirsiniz” dedi ve ardından mücevherler teslim alındı.
Zafer Algöz yolda bulduğu mücevherleri sahibine ulaştırdı
Yaşam
Usta oyuncu Zafer Algöz, yolda içinde yüz binlerce dolarlık mücevher olan bir çanta buldu. Instagram’da çantanın fotosunu paylaşıp sahibini bulan Algöz, mücevherleri teslim etti.
İstanbul Nişantaşı’nda oturan oyuncu Zafer Algöz’ün yolda bulduğu çantadan 11 parça mücevher çıktı. Algöz, Instagram’a, “Böyle bir çanta buldum, sahibini arıyorum” diye yazdı. Çantayı düşüren ünlü bir firmanın sahibi de aynı saatlerde Teşvikiye Karakolu’na başvurdu. Algöz’ün paylaşımını fark eden bir polis haber verdi.