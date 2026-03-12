Zafer Ergin'in son durumu nasıl? Doktoru açıkladı
12.03.2026 11:18
83 yaşındaki Zafer Ergin, yaklaşık 20 yıldır "Arka Sokaklar" dizisinde rol alıyor.
Usta oyuncu Zafer Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Ergin'in son durumuyla ilgili Prof. Dr. Serdar Dağ açıklama yaptı.
Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve Kurtlar Vadisi ile şöhreti yakalayan Zafer Ergin, uzun yıllardır "Arka Sokaklar"da başrol oynuyor. “Arka Sokaklar”da hayat verdiği "Rıza Soylu" karakteriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Tedavisi süren Ergin'in son sağlık durumuyla ilgili doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, ntv.com.tr'ye açıklama yaptı.
“YARIN TABURCU OLABİLİR”
Prof. Dr. Serdar Dağ, Ergin'in yaşı sebebiyle dehidrasyon yaşadığını, yani vücudunun susuz kaldığını söyledi. 83 yaşındaki Ergin'in enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıktığını söyleyen Dağ, bu sebeple hastanede olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Serdar Dağ, usta oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu yarın taburcu olabileceğini söyledi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin ile evliliği 40 yıldır sürüyor.
“KALKAN'I ÇOK SEVERİM”
Öte yandan Zafer Ergin, geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu. Usta oyuncu, Türkiye'de Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı turizm merkezi Kalkan'ı, yurt dışında ise Almanya'yı çok sevdiğini söylemişti. Zafer Ergin, hatta Köln'de bir oyunculuk akademisinde ders verdiğini ifade etmişti.
Disiplin ve kendine iyi bakmanın yaşam felsefesi olduğunu da söyleyen Zafer Ergin, “Bunun hep yararını gördüm. Spor da yapıyorum ama artık eskisi gibi boks, halter gibi ağır sporlar yapmıyorum” demişti.