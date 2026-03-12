Zafer Ergin'in son durumu nasıl? Doktoru açıkladı

“KALKAN'I ÇOK SEVERİM”



Öte yandan Zafer Ergin, geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu. Usta oyuncu, Türkiye'de Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı turizm merkezi Kalkan'ı, yurt dışında ise Almanya'yı çok sevdiğini söylemişti. Zafer Ergin, hatta Köln'de bir oyunculuk akademisinde ders verdiğini ifade etmişti.

Disiplin ve kendine iyi bakmanın yaşam felsefesi olduğunu da söyleyen Zafer Ergin, “Bunun hep yararını gördüm. Spor da yapıyorum ama artık eskisi gibi boks, halter gibi ağır sporlar yapmıyorum” demişti.