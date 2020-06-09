Zalim İstanbul konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul, seyircilere heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor.



Zalim İstanbul dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriliyor. Projede yer alan usta ve genç isimler yer alıyor.



Yapımını Avşar Film’in yaptığı Zalim İstanbul'un oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in başrollerini paylaştığı Zalim İstanbul, izleyiciden tam not almaya devam ediyor.



Antalya'dan İstanbul'a uzanan bir ailenin hikayesini konu alan dizide Deniz Uğur, Seher Yılmaz Mine Tugay, Şeniz Karaçay, Fikret Kuşgan ise Agah Karaçay karakterine can veriyor.