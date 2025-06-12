Zayıflamayı kolaylaştıran yemek tüyosu: Alman bilim insanları açıkladı

Uzmanlar, fareler üzerinde yaptıkları beyin taramalarıyla, burundan gelen kokulara doğrudan yanıt veren özel bir sinir hücresi grubunu keşfetti.

Araştırmada, bu hücrelerin yiyecek kokularına maruz kalmadan önce aktive edildiğinde, daha az yemeyi sağladığı gözlemlendi. Ancak bu etki yalnızca yiyecek kokularına özgüydü; diğer kokular benzer bir sonuç oluşturmadı.



Çalışma, mekanizmanın insanlarda da işe yarayıp yaramayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi vermiyor. Ancak araştırmacılar, insanların beyninde de farelerdekiyle aynı sinir hücresi grubunun bulunduğuna dikkat çekerek, benzer bir etki görülebileceğini belirtti.



Buna karşın, bu yöntem obez bireyler için geçerli olmayabilir. Araştırma, obez farelerin beyinlerinin bu kokuya aynı şekilde yanıt vermediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum, obezitenin koku alma duyusunu bozmasından kaynaklanıyor. Benzer bir olgu daha önce insanlarda da gözlemlenmişti.



Dr. Sophie Steculorum, ''Bulgularımız, koku alma duyusunun iştah düzenlemesinde ve obezitenin gelişiminde ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı.



Nöroloji uzmanı Janice Bulk ise ''Bu mekanizmanın, farelerin doğada yırtıcılardan korunmasına yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Daha kısa sürede yemek yiyerek yakalanma risklerini azaltıyorlar'' dedi.



Daha önce yapılan bazı araştırmalar da, kokuların iştahı baskılayıcı etkisi olabileceğini öne sürmüştü. Özellikle elma, nane ve armut koklamanın, gün boyunca yeme isteğini azalttığı ABD merkezli bir çalışmada gösterilmişti.

