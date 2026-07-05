Zayıflama iğnelerinin kadınlar üzerinde beklenmeyen etkisi

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, son yıllarda küresel ölçekte yaygınlaşan GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçlarının , kullanıcıların yalnızca sağlık durumlarını değil, ekonomik ve sosyal yaşamlarını da önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi nden Rebecca Diamond tarafından yürütülen ve sonuçları Financial Times (FT) analizine konu olan çalışmada, kilo kaybı amacıyla GLP-1 ilaçları kullanan kadınlar ile bu ilaçları kullanmak isteyen ancak henüz tedaviye başlamamış olan kadınların durumları karşılaştırmalı olarak incelendi.

İŞSİZ KADINLARIN İŞ BULMA ŞANSI YÜZDE 27 ARTTI

Araştırma verilerine göre, başlangıçta bir işi olmayan ve GLP-1 sınıfı ilaç kullanan kadınların 18 ayın sonundaki istihdam oranları, ilacı kullanmayan benzer durumdaki kadınlara kıyasla 27 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti.

İstihdam halindeyken ilacı kullanmaya başlayan kadınların iş gücünden çekilme oranlarında hafif bir düşüş gözlenirken, bu kişilerin hanehalkı gelirlerinde ise ortalama yüzde 10'luk artış kaydedildi.

Çalışmada, hanehalkı gelirlerindeki artışın, kilo veren bekar kadınların ilişki kurma olasılıklarının 29 yüzde puan yükselmesiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Veriler, kadınların yeni partnerlerinin ortalama olarak daha yüksek gelir düzeyine sahip olduğunu ve bunun da hanehalkı bütçesine olumlu yansıdığını gösterdi.

ERKEKLERDE SADAKAT ORANI DÜŞÜYOR

Araştırmada kilo kaybının ikili ilişkiler üzerindeki etkileri de incelendi.

Bulgulara göre, GLP-1 ilacı kullanan kadınların partnerlerine bağlılık oranları değişmezken, aynı ilaçları kullanan erkeklerin ise partnerlerine karşı sadakat oranlarında düşüş tespit edildi.

Kilo sorununun ekonomik yaşamdaki etkilerini değerlendiren uzmanlar, kilo ve gelir seviyesi arasındaki eşitsizliğin en çok kadınları etkilediğine dikkati çekiyor.

ABD'de 2021-2023 verileri, en düşük gelirli gruptaki kadınlar arasında obezite oranının, en yüksek gelirli gruba göre 14 yüzde puan fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Erkeklerde ise gelir grupları arasındaki obezite farkı 1 yüzde puanın altında kalıyor.

Araştırmalara yansıyan diğer veriler ise şu şekilde sıralanıyor:

ABD'de kadınların yüzde 15'i GLP-1 ilaçlarını kullanırken, erkeklerde bu oran yüzde 9'da kalıyor.

İngiltere merkezli özel zayıflama ilacı sağlayıcısı Voy'un verilerine göre, düzenlenen her 10 reçeteden yaklaşık 8'i kadın hastalar adına yazılıyor.

İlaç kullanımının yüksek maliyeti nedeniyle zayıflama imkanına daha çok varlıklı kesim ulaşıyor. Diamond'ın çalışmasına katılan kadınların yüzde 40'ı, aylık ortalama 275 dolar tutarındaki ilaç bedelini kendi bütçelerinden karşılıyor.

Uzmanlar, zayıflama ilaçlarının yüksek maliyeti nedeniyle daha çok yüksek gelirli gruplar tarafından kullanılmasının, obeziteyi ekonomik yetersizliğin bir sembolü haline getirebileceği ve bu durumun toplumsal damgalamayı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.