Zayn Malik büyük beden sevgili arıyor

Gigi Hadid (26) ile annesi Yolanda Hadid'e şiddet uygulayan Zayn Malik (28) biten ilişkisi için bir şans daha istese de sevgili arayışlarına başladı. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarının bir flört uygulamasına üye olduğu ortaya çıktı.



SAKAL BIRAKMASI DİKKAT ÇEKTİ

One Direction'ın eski üyesinin üye olduğu sitede kullandığı görüntüleri de internete sızdı. Büyük beden ve kıvrımlı hatlara sahip kadınlarla flört etme imkanı sağlayan uygulamadaki söz konusu videoda Malik'in sakal bırakmış olması dikkat çekti.

Uygulamada kendini Zed olarak tanıtan Zayn Malik, Philadelphia'da yaşadığını not düştü.



AYRILIĞIN PERDE ARKASI



Sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik ilişkileri için bir şans daha istiyor.

6 yıl boyuncu bir dargın bir barışık olan esti çift çocukları için bir araya geliyor. Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu konuşuluyor.

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