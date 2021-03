Zayn Malik: İnatçılığım beni bugünlere getirdi

Gigi Hadid ile birlikteliğinden kızı Khai'yi kucağına alarak, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Zayn Malik, hakkında bilinmeyenleri anlattı.



Yeni albümü 'Nobody is Listening' ile raflardaki yerini alan Zayn Malik, "İnsanlar bana bir işin nasıl yapılacağını söylediğinde, ben o işi her zaman alışılagelmişin dışında yapmışımdır. İnatçılığım ve farklı olmaya çalışmam beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullandı.



Hayranlarıyla arasının iyi olduğunu belirten şarkıcı, "Herkesle eşit şekilde konuşmaya çalışırım. Hepimiz insanız" şeklinde konuştu.

