Ortaca'da oto tamirciliği yapan Mahmut Çiriş (62), ömürlerini tamamladıktan sonra sahipleri tarafından terk edilen klasik otomobilleri, Türkiye'yi dolaşarak satın alıyor. Çiriş, ilçeye getirdiği otomobilleri Muğla-Fethiye karayolunun Kocabel mevkisindeki 6 dönüm arazide kurduğu oto pazarı ve tamirhanesinde sergileyerek, meraklılarının beğenisine sunuyor.

50-60 yıllık çeşitli markalardaki klasik otomobiller, meraklıları tarafından beğenilirse 10 ila 50 bin lira arasında satın alınıyor. Ondan sonra araçlar, Çiriş tarafından aslına uygun olarak yenileniyor. Müşterinin isteğine göre kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümleri ilk günkü hallerine kavuşturulan araçlara marka, model ve yaşına göre 30 ila 150 bin lira arasında masraf yapılıyor. Tamirci Mahmut Çiriş, "Bizim için aracın durumu hiç önemli değil. Kasayı ve şasiyi baştan ayırıp otomobili sıfırdan topluyoruz. Çöpten getirilen bir aracı bile yapabiliyoruz. Bir aracı revize etmek 1,5 yılı buluyor. Burada geçmiş yıllarda ünlü isimler Fikret Hakan, Filiz Akın ve Orhan Gencebay'ın otomobilleri vardı. Hepsi şu anda sahiplerinin garajlarında duruyor. ABD'de bütün yedek parçalar var. Parçanın gelmesi ise 45 günü buluyor" dedi.



ZERİ MÜREN'İN OTOMOBİLİ YARIM KALDI



Mahmut Çiriş, hurdalığında bir dönem ünlü sanatçı merhum Zeki Müren'e ait 1951 model Pontiac marka otomobilin de bulunduğunu söyledi. Araç sahibinin onayıyla yenileme çalışmasına başladığını belirten Çiriş, kaporta aksamındaki çürükleri temizlediğini, ancak diğer işleri ile motor bölümüne henüz el atmadığını belirtti. Bunun nedeninin ise ABD'de yaşayan araç sahibine ulaşamaması olduğunu ifade etti.