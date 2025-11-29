Zencefilli kurabiyeden eserler sergileniyor
29.11.2025 09:40
Reuters
Stockholm Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nde her yıl düzenlenen Noel zencefilli kurabiye ev yarışması için 151 eser sergilendi.
Stockholm Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı zencefilli kurabiyeden ev yarışması için kıyasıya mücadeleyle eserler hazırlandı. 35. yılını kutlayan sergi, çocuklardan profesyonel mimarlara ve fırıncılara kadar her yaştan ve her seviyeden katılımcıyı bir araya getirerek şenlikli bir geleneğe dönüştü.Hazırlanan kurabiyeler müzede sergilenmeye başlandı.
Bu yıl yarışmanı teması "tasarım ve mimari sevgisi" oldu. Önemli yapıların kurabiyeden minyatürleri de hazırlandı. Bu yıla damgasını vuran Louvre Müzesi'nin soygununun bile minyatürü yapıldı.
Eserlerin sergilendiği sergi salonu
Geçici yönetmen Karin Nilsson, "Bu hem bir sergi hem de bir yarışma" dedi.
"İsteyen herkes zencefilli kurabiye evi yapıp buraya koyabilir, biz de sergileyebiliriz."
Sergi ocak ayının ortalarına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Yarışmanın kazananı ise 14 Aralık'ta açıklanacak.