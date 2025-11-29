Zencefilli kurabiyeden eserler sergileniyor

Stockholm Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı zencefilli kurabiyeden ev yarışması için kıyasıya mücadeleyle eserler hazırlandı. 35. yılını kutlayan sergi, çocuklardan profesyonel mimarlara ve fırıncılara kadar her yaştan ve her seviyeden katılımcıyı bir araya getirerek şenlikli bir geleneğe dönüştü.Hazırlanan kurabiyeler müzede sergilenmeye başlandı.

Bu yıl yarışmanı teması "tasarım ve mimari sevgisi" oldu. Önemli yapıların kurabiyeden minyatürleri de hazırlandı. Bu yıla damgasını vuran Louvre Müzesi'nin soygununun bile minyatürü yapıldı.