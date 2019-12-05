Zendaya'dan oy verme çağrısı

Ünlü şarkıcı Zendaya, GQ Avustralya’nın Yılın Erkeği özel sayısına kapak oldu.



23 yaşındaki Amerikalı oyuncu, verdiği röportajda, genç hayranlarına, ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimi için oy kullanma çağrısı yaptı.



Zendaya, “Söz konusu olan özellikle seçim zamanıysa sesimi çıkarabildiğim kadar çıkarmaya çalışıyorum. Genç hayranlarıma aynısını yapmaları için ilham verici olmayı umuyorum. Kararlarını versinler ve yapabildikleri kadar seslerini duyursunlar. Bu çok önemli” ifadesini kullandı.



Ünlü şarkıcı ayrıca, “Değiştirme kabiliyetine sahibiz ve şimdi olduğumuz yeri değiştirebiliriz. Göreceğiz” yorumu yaptı.