Zendaya'dan sosyal medya detoksu

ABD'li oyuncu, şarkıcı, dansçı ve model Zendaya, çok bunaldığında sosyal medya hesaplarından uzaklaştığını söyledi. Zendaya "Sosyal medyadaki yorumlar beni endişelendiriyor ve geriyor. Bu nedenle çok bunaldığımda Twitter ve Instagram'da paylaşım yapmıyorum. Böylece ruh sağlığımın zarar görmesini önlüyorum" dedi.

"GERGİNLİĞE DEĞMİYOR"



25 yaşındaki oyuncu "Ben sosyal medyanın ötesinde de var olmayı ve mutluluğu hedefliyorum. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya ara vermemiş olmamın nedeni de yaşattığı sıkıntıydı. Sürekli bir şey yayımlamak zorunda kalmak beni çok bunaltıyor, karşılığının bu gerginliğe değmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

"TAKİPÇİLERİMİN BASKISINA BOĞUN EĞMİYORUM"



Büyük takipçi kitlesine sahip Zendaya, hayranlarının baskısına ve beklentilerine boyun eğmediğini de sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYA DETOKSU NEDİR?



Sosyal medya detoksu, internet üzerindeki tüm dijital etkileşimlerinizi yok etmek değil, dondurma ve kendinize belli bir arınma zamanı tanıma süreci olarak ifade edilebilir. Detoks, kelime anlamı olarak temizlenmektir. Sosyal medya detoksu da internet ortamında tüm erişimlerinizi kesmek değil de tam anlamıyla ara vermektir.



Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu olayda ses kaydı ortaya çıktı