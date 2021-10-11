Zeynep Avcı kimdir? ('Voice of Germany'yi ayağa kaldıran Zeynep Avcı kaç yaşında ve nereli?)

Türk kökenli Zeynep Avcı, Voice of Germany yarışmasında 'Yalan' şarkısını Türkçe seslendirdi.



Performansıyla gündeme bomba gibi oturan Avcı'yı, salon ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum” diyerek hayranlıklarını ifade ettiler.

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Ailesi ile 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü.

Avcı, senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 20 yıldır Berlin'de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestra ile biliniyor. Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.



İki çocuk annesi Zeynep Avcı, koç burcudur.

