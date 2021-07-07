Zeynep Bastık'tan nikah öncesi bekarlığa veda partisi

Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Gündüz saatlerinde havuz başında yapılan eğlencede ünlü çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

07.07.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 13:03

Zeynep Bastık'tan nikah öncesi bekarlığa veda partisi

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Zeynep Bastık, 3 yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile bugün evleniyor.

Çeşme'de sade bir törenle evlenecek olan çift, düğün öncesi bekarlığa veda partisi düzenledi.

Alaçatı'da bir otelde gerçekleşen bekarlığa veda partisine pek çok ünlü isim de katıldı. 

Bastık ve Akış, akşam da partiyi sürdürdü. Çift, yakın dostlarına önce yemek verdi ardından da müzik eşliğinde eğlendi.

"YAKIN ARKADAŞLAR VE AİLE OLACAK"

Düğünü daha önce planladıklarını fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen şarkıcı, "O şartlarda mümkün değildi. Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı... Yakın arkadaşlar ve aile olacak. Üç gelinlik giyeceğim; Nikah, eğlence ve gece sonu ayrı olacak" diye konuştu.

"SPORA AĞIRLIK VERDİK"

Bastık ayrıca düğün öncesi Akış ile sıkı bir diyet ve spor programına girdiklerini belirterek, "Yaza girdik, bir toparlanalım dedik. İkimiz de spora ağırlık verdik. Güzel ve fit olalım, sağlıklı görünelim istedik" dedi.

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