Zeynep Demirel kızı Yeda ile birlikte Anıtkabir'de
08.11.2025 15:55
NTV - Haber Merkezi
Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Demirel, ortanca kızı Yeda ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda 2009'da birinci olan Zeynep Sever, kaleci Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturdu.
Mutlu beraberliklerini Yade ve Yeda adında iki çocukla taçlandıran ünlü çift, bu yılın başında üçüncü kızları Yasmin'e kavuştu.
Şimdilerde kızıyla ilgilenen ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Demirel, ortanca kızı Yeda ile Ankara'ya gitti.
36 yaşındaki Zeynep Demirel ve kızı Yeda, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ünlü isim, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Anne kızın Anıtkabir fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Zeynep Demirel, kızı Yeda'nın sekizinci yaşını "Evimizin tartışmasız divası. Seni çok seviyorum bal kızım benim. İyi ki doğdun" diye kutlamıştı.
"KÜÇÜK OLAN 'İSTEMİYORUM, GERİ GÖNDER' DİYE TUTTURDU"
Öte yandan Zeynep Demirel, aylar önce kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları şöyle anlatmıştı:
"Yasmin'e hamile olduğumu öğrendim, çocuklara açıklayacağız. Aldık karşımıza ikisi de ağlamaya başladı. Büyük olan dedi ki 'Bir tane doğurdun zaten bundan ne hayır görüyorsun ki bir tane daha doğuruyorsun!' Diğeri 'ben evin küçüğüydüm şimdi başka birisi olacak. İstemiyorum, geri gönder' demeye başladı. Hamilelik süreci boyunca onları hazırlamakla uğraştım."