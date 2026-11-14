Zeynep Mansur: "Son iki klibimde yapay zekadan faydalandık"

Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarının konuşulduğu Zincirleme Reaksiyon, bu hafta yapay zekayı ve yapay zekanın yeni nesil savaşlardaki rolünü ele aldı. Programın konuklarından Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek ve Müzisyen Zeynep Mansur, yapay zekanın oluşturduğu riskleri ve kullanım alanlarını değerlendirdi.

"YAPAY ZEKA ARTIK BİR SİLAH DEĞİL, YENİ BİR AKTÖR"

Avrupa'da binlerce okula gönderilen bomba tehdidi içerikli e-postalara değinen Mesut Demirbilek, bu tür olayların hibrit savaşların yeni bir aşamasına işaret ettiğini söyledi.

Siber saldırıların artık yalnızca dijital sistemlerle sınırlı kalmadığını belirten Demirbilek, bankalar, uçaklar ve süpermarketlerin soğuk hava depoları gibi kritik alanların da hedef alınabildiğini anlattı.

Yapay zeka destekli saldırıların giderek yaygınlaştığını ifade eden Demirbilek, bu gelişmelerin günlük yaşamı doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Yapay zekanın savaşlardaki rolüne de dikkat çeken Demirbilek, “Yapay zeka yeni bir aktör. Yapay zeka hem suç zincirinde yeni bir aktördür hem de savaşlarda yeni bir aktördür” dedi.

Tam otonom silahların oluşturduğu tehlikelere değinen Demirbilek, bu sistemlerin hedef belirleme ve karar verme yeteneklerinin ciddi riskler taşıdığını söyledi. Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla tanınan Geoffrey Hinton'ın uyarılarını da hatırlatan Demirbilek, teknolojinin kontrolsüz gelişiminin insanlık açısından oluşturabileceği tehditlere dikkat çekti.

“YAPAY ZEKA SANATA DA EL ATTI”

Yapay zekanın sanat dünyasındaki kullanımına ilişkin konuşan Zeynep Mansur ise teknolojiden kendi çalışmalarında da yararlandığını belirtti. Son 2 klibinde yapay zeka kullandıklarını anlatan Mansur, “Yapay zeka sanata da el attı. Son iki klibimde Yapay zekadan yararlandık ama keşke bu kadar masum ve bu kadar kullanışlı amaçlar için olsa” ifadelerini kullandı.