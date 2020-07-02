Zeynep Özbatur Atakan, Oscar jürisinde

20 yıldan uzun süredir sinema dünyasında yer alan Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerine de karar veren akademiye davet edildi. Hürriyet'in haberine göre Avrupa ve Asya Akademisi’ne 10 yıldır üye olduğunu açıklayan Atakan Akademi’ye kabul edilen 5’inci Türk oldum. Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki, Harika Uygur ve Deniz Gamze Ergüven var. Yapımcı olarak ise kabul edilen ilk Türk’üm” diye konuştu.

takan’ın yapımcılığını üstlendiği Üç Maymun, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı ve Burası Cennet Olmalı filmleri Oscar’a aday adayı olmuştu. Zeynep Özbatur Atakan üyeliğinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

Atakan'ın Kış Uykusu filminden bir fotoğraf

ZEYNEP ÖZBATUR ATAKAN KİMDİR?



1966 İstanbul doğumlu olan Zeynep Özbatur Atakan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv bölümünden mezun olduktan sonra 1986-1999 yılları arasında reklamcılık sektöründe aktif olarak çalıştı. 1999’da çalışmalarını sinema sektörüne kaydıran Atakan, 1999'da yönetmenliğini Kutluğ Ataman'ın üstlendiği Lola ve Bilidikid, 2002'de Tayfun Pirselimaoğlu'nun ilk filmi Hiçbiryerde ve Nuri Bilge Ceylan'ın sırasıyla İklimler (2006), Üç Maymun (2008) ve Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir.2010 yılında ise Avrupa Film Akademisi ‘Eurimages yılın yapımcısı’ ödülüne layık görüldü. Sinema Yapımcıları Meslek Birliği SE-YAP’ın yönetim kurulu başkanı da olan Zeynep Özbatur Atakan film yapımcılığını sürdürmenin yanı sıra yapımcılık atölyelerinde dersler de vermektedir.

AHLAT AĞACI FRAGMANI