Zeytinyağı hafızayı geliştirir mi? Yarım kaşığı yetiyor

Son bir araştırmaya göre, günlük sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek hafızayı iyileştirebilir ve bilişsel gerileme riskini yüzde 28 oranında azaltabilir. Araştırma, nöroprotektif bileşikler açısından zengin olan sızma zeytinyağının beyin sağlığını korumak için önemli bir potansiyele sahip olduğunu öne sürüyor.



Son zamanlarda unutkanlık mı yaşıyorsunuz? Sık sık anahtarlarınızı veya gözlüklerinizi bulmaya mı çalışıyorsunuz? Hafızanız size küçük oyunlar oynuyor olabilir. Beyin işlevleriniz eskisi kadar keskin değilse, sızma zeytinyağı adı verilen harika bir hafıza güçlendiriciyi dahil etmeniz gerekir.



Genellikle mutfakta bulunan bu yağın sadece yarım çay kaşığını tüketmek hafızanızı ve beyin performansınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. En sevdiğiniz salatalara, roti, khichdi veya dal'a her yediğinizde biraz gezdirmeyi deneyin ve vücudunuzu ve zihninizi beslemesine izin verin.



Yapılan araştırmalar günde sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin bilişsel gerileme riskini %28 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. 92.383 katılımcıyla 28 yıl boyunca yürütülen araştırma, daha fazla zeytinyağı tüketen bireylerin nörodejeneratif rahatsızlıklar geliştirme olasılığının azaldığını buldu.



Çalışma, katılımcıların beslenme alışkanlıklarını analiz etmeye odaklandı ve özellikle 12 aylık dönemlerde yemek pişirme ve öğünlerde yağ ve yağ tüketimlerini inceledi. Çalışmada, "Kalp sağlığının ötesinde, bulgular bilişsel sağlık için zeytinyağı ve diğer bitkisel yağları seçme konusundaki mevcut diyet önerilerini genişletiyor" denildi.



Araştırmacılar zeytinyağı alımını üç belirli tüketim kalıbıyla takip etti. Katılımcılara, son 12 ayda yemek pişirmede kullanılan veya yemeklere eklenen yağ ve yağ türleri dahil olmak üzere belirli yiyecekleri ne sıklıkla tükettikleri soruldu. Toplam zeytinyağı alımı, zeytinyağı tüketimiyle ilgili üç soruya verilen yanıtların toplanmasıyla belirlendi (yani, salata soslarında kullanılan zeytinyağı, yemeğe veya ekmeğe eklenen zeytinyağı ve evde fırınlama ve kızartma için kullanılan zeytinyağı). Bu araştırma, zeytinyağını beyin sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkilendiren önceki bulgulara dayanmaktadır. Ekim 2023 tarihli bir çalışma, zeytinyağının nöroprotektif özellikleri aracılığıyla bilişsel işlevi geliştirme potansiyelini belirlemiştir. Sızma zeytinyağı çok sayıda sağlık yararı sağlayan oleuropein-aglikon adı verilen bir bileşik içerir.



Zeytinyağı'ndaki fenolik bileşikler, oksijen metabolizması sırasında oluşan serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasardan hücreleri korur, önceki çalışma açıklıyor.



Daha önceki bazı araştırmalar farklı sonuçlar göstermiş olsa da, bu son kapsamlı çalışma, zeytinyağı tüketiminin bilişsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini güçlü bir şekilde öne sürüyor. Bulgular, yaygın mutfak malzemelerinin düzenli tüketim yoluyla beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.