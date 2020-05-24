Zihni Göktay: Evde Karagöz ve Hacivat oynarken az kalsın evi tutuşturuyordum

Ankara Meydan Sahnesi'nde Ceza Kanunu isimli oyunla ilk kez sahneye çıkan Zihni Göktay, tiyatroya nasıl başladığını anlattı. Göktay, “Küçükken babam beni maça değil, Şehir Tiyatroları çocuk bölümüne götürürdü. Şehir Tiyatroları'ndaki oyunları seyrederek tiyatroya aşık oldum. Evde Karagöz ve Hacivat oynarken az kalsın evi tutuşturuyordum” dedi.



“ALAYLIYIM KONSERVATUVAR OKUMADIM"



“Pertevniyal Lisesi'nde okurken tiyatro kollarına dahil oldum. Eminönü Halkevi’nde tiyatro kurslarına katıldım, alaylıyım konservatuvar okumadım” diyen usta oyuncu, “1964’te Yaşar Kemal ve Fakır Baykurt beni Yılanların Öcü adlı piyeste seyretti. Sonra Yaşar Kemal beni çağırdı ve Teneke eserinde oynamamı istedi” dedi.



“LÜKÜS HAYAT'TA 28 YIL OYNADIM"



Ankara Meydan Sahnesi'nde oynadığı Eşeğin Gölgesi Zihni Göktay’ın ilk profesyonel oyunu oldu. 1973’te İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı. 1984 yılında ise başladığı Lüküs Hayat opereti Zihni Göktay’ın kariyerinde dönüm noktası oldu. Lüküs Hayat'ta Suna Pekuysal ve Sezai Altekin ile birlikte sahne alan Zihni Göktay Lüküs Hayat'ta tam 28 yıl oynadı ve o sahnedeyken kadroda 134 kişi değişti.



Zihni Göktay kariyerinin dönüm noktası olan Lüküs Hayat'la ilgili, “Bıkıp usanmadan dört kostüm, altı şapka, beş ayakkabı eskiterek Lüküs Hayat’a devam ettim. Lüküs Hayat’ın prömiyerinde kızım Zeynep doğdu” dedi.



“SİNEMAYA KEMAL SUNAL ARACILIĞIYLA ADIM ATTIM"



Sinemaya arkadaşı Kemal Sunal aracılığıyla adım atan Göktay'ın ilk filmi Kartal Tibet imzalı Tosun Paşa oldu. Kemal Sunal ile Atla Gel Şaban ve Meraklı Köftesi filmlerinde de beraber rol aldı.



“Annemin öldüğü gün de, gömüldüğü gün de sahnedeydim” diyen usta oyuncu, sanat hayatının 50. yılını Cibali Karakolu oyununda sahnede kutladı. 2014'ten beri kapalı gişe oynayan Cibali Karakolu'yla ilgili “Muammer Karaca'nın oynadığı Cibali Karakolu'nu izlemeye gittiğimde sekiz yaşındaydım ve beni kapıdan çevirmişlerdi” dedi. Tiyatro oyunlarına ve filmlere konu olan İstanbul'daki Cibali Karakolu'nun polis müzesi olacağını sözlerine ekledi.