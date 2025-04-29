Zilkade ayı nedir, ne demek? Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlar?

Zilkade ayı, mübarek tarihler arasında yer alır ve bu zamanda ''o aylar içinde kendinize zulmetmeyin''buyrulmuştur. Hicri takvimin 11'inci ayıdır. Bu ayda Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın bir hadiste oruç tutulmasını buyurur. Zilkade ayı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?



ZİLKADE AYI NE ZAMAN?



Bu sene Zilkade ayı 29 Nisan Salı günü başlıyor. 27 Mayıs günü ise son günü idral ediliyor. Zilkade ''saygılı, hürmetli aylar'' olarak ifade edilir ve ''Aralık'' olarak da anıldığı olur.



ZİLKADE AYI FAZİLETİ



Zilkade ayı ve Zilhicce, Muharrem , Recep ayları haram ayları arasındadır. Ayrıca bu aylar hac ayları olarak bilinir. Bu aylarda her türlü kötülük, saldırı yasaklanmıştır.



Aynı zamanda Az. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar.'' buyurmuştur.

