Zincirleme Reaksiyon’da Piri Reis dosyası. Antartika'yı keşfedilmeden mi çizdi?

“PİRİ REİS FARKLI ÇİZGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK DÜNYANIN ÇEŞİTLİ NOKTALARINI NET OLARAK BELİRTMİŞ”



Ayhan Çakmur “Biz bugün haritacılıkta enlem ve boylam sistemini kullanıyoruz. O dönemde ise bu sistem henüz bilinmiyordu. Buna rağmen Piri Reis, farklı çizgi sistemleri ve ızgara planlar kullanarak dünyanın çeşitli noktalarını son derece net biçimde belirtiyor" dedi.

“Bu yöntemlerin hâlâ tam olarak anlamlandırılamadığını görüyoruz” diyen Çakmur, “Haritada Antarktika olarak yorumlanan bölgenin, buzullar oluşmadan önceki hâlini tasvir ettiği iddiası da dikkat çekici. Tüm bunlar, Piri Reis’in yalnızca Kolomb’un haritalarından değil, kaybolmuş kodekslerden de yararlanmış olabileceğini düşündürüyor” ifadelerini kullandı.

Sanat tarihçisi ve araştırmacı Çakmur, sözlerini “Günümüzde dünyada sadece dört kodeksin var olduğu biliniyor; daha fazlasının Vatikan’ın gizli arşivlerinde bulunduğu tahmin ediliyor. 1500’lü yıllarda bu kaynaklara ulaşmış olması ya da Akdeniz çanağındaki korsan gemilerden ele geçen kadim kitaplardan faydalanmış olması ihtimal dahilindedir” diye noktaladı.