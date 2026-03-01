Zirvedeki karları çuvalla toplayıp yaza kadar saklıyorlar, yazın tatlı yapıyorlar

Aydın'da Bozdoğan ilçesinin simgesi olan “kar helvası” yaz aylarında sevilerek tüketiliyor. Bozdoğan'da yaşayan Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından kalan dede mesleğini sürdürerek Madran'ın zirvesinde biriken karı zorlu şartlar altında topluyor. Çuvallara toplanan karlara el gücüyle basılıyor.

Çuvallara saklanan karların bir kısmı özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor. Bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor. Bu yöntemler ile doğal kar yaz aylarına kadar saklanıp kar helvası yapımında kullanılıyor.

Başalan kardeşler, "Bu iş bizim için sadece geçim kaynağı değil, atalarımıza vefa" diyerek Madran'ın zirvesinden gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Doğal ve serinletici özelliği ile kar helvası bölgede yazın yalanan sıcak havalara karşı bir ilaç niteliği taşıyor. Hem bölge halkı hem de bölgeyi ziyaret edenler sıklıkla tercih ediliyor.