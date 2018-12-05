İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ziynet Sali sessizliğini bozdu

Şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.



Bir AVM çıkışı gördüğü Milli Piyango biletçisini es geçmeyen Sali, “Ben parayı seven biri değilim ama galiba para beni seviyor” dedi.



Tam bilet satın alan Sali, Milli Piyango'da büyük ikramiye kendisine çıktığı taktirde ne yapacağı sorusunu, "Ben parayı seven biri değilim ama genelde para beni seviyor. Kimsesiz çocuklara, kimsesiz insanlara, hayvan barınaklarına ve içinde sosyal sorumluluk projesi ne varsa bol bol bağışta bulunurdum" diyerek yanıtladı.

