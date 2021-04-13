Zlatan Ibrahimovic kırmızı bölgede lokanta açtırdı

İtalyan basınına düşen Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic’i zan altında bıraktı. Geçtiğimiz Pazar günü Milano’da bir lokantada 13.30’da görüntülenen yıldız futbolcunun kırmızı bölge olan Lombardia’da tüm yeme içme işletmelerinde müsteriye servis yasak olduğu halde lokantayı özel olarak açtırarak yemek yediği iddia edildi.



İtalyan basınına konuşan kaynaklar Ibrahimovic ve beraberindekilerin yemek için kişibaşına 300 euro hesap ödediğini belirtti. Ibrahimovic ise beraberinde Milan’ın eski oyuncusu Ignazio Abate ile birlikte sadece arkadaş ziyaretinde bulunduğunu açıkladı. Tano passami l’olio isimli lokantanın sahibi olan şef Tano Simonato da ünlü futbolcunun sözlerini doğrulayarak bir arkadaş grubunu ağırladığını birkaç kadeh şarap içildiğini ancak yemek servisi yapılmadığını söyledi.



İtalyan basını geçtiğimiz cumartesi oynanan Parma-Milan maçında kırmızı kart gören oyuncunun bir kırmızı kartı da Milano’da lokantaya giderek gördüğünü yazarken olay siyasete taşındı. Lombardia yerel yönetimi Ibrahimovic’in yer aldığı Covid-19 ile mücadele kampanyasında ünlü oyuncunun safdışı bırakılmasını tartışıyor.



Kendisi de virüs kapan ve reklam kampanyasında "Virüs bana da savaş açtı ve ben onu yendim ama sen Zlatan değilsen virüse karşı gelme. Kafanı kullan ve kurallara uy: mesafe ve maske" diye konuşarak İtalyanlara tedbirli davranmaları konusunda mesaj veren Milan’lı oyuncunun artık kampanyada yer almaması isteniyor.



Öte yandan İbrahimoviç ve arkadaşlarını misafir eden şef Simonato’nun dün Roma’da gösteri yapan ve çoğunluğu lokantacılardan oluşan ‘Ben Açıyorum’ protesto kampanyasına destek verdiği ve ocak ayında yasaklara rağmen lokantalarını açarak alınan tedbirlere karşı hükümeti protesto eden işletmeciler arasında olduğu ortaya çıktı.

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