Zlatan Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu paylaşımı

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turundan fotoğraf yayınladı.

26.05.2020 - 15:09

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile motor turuna çıktı.

Instagram'da 43 milyon takipçisi bulunan İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor bir fotoğraf sosyal medyadan da paylaştı.

Ünlü yıldız yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü.

Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde bir röportajında, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım" ifadelerini kullanmıştı.

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Rollin @hakancalhanoglu

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