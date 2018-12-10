Zubizu tarafından 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek ’ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Vodafone ve American Express Card’ın ana sponsorluğu ile Avon, Lindt ve Vestel’in co-sponsorluğunda Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde ünlü isimlerin markaları, stil danışmanlığı, seçkin menüler ve ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar alışveriş severleri bekliyor.



Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ yine ilgiyle takip edilen dünyaca ünlü markalara, tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapacak.



Her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yılın en önemli alışveriş etkinliği haline gelen ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ Çarşamba ve Perşembe günü saat 10:00-20:00 arasında misafirlerini ağırlayacak.



Zubizu Alışveriş Günleri bu yıl Çarşamba-Perşembe günleri yine Maslak Uniq'de.

ALIŞVERİŞ İLE EĞLENCE BİRLEŞİYOR

‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde American Express Card ve Vodafone tüm ZUBİZU kullanıcılarına sağlanacak indirim ayrıcalıklarına ek olarak indirimler sunacak. Vestel, en yeni ürünleri ile gerçekleştireceği workshopların yanı sıra Mix&Go ile smoothie tadımı gerçekleştirecek. AVON’un en çok sevilen ürünleriyle yer alacağı etkinlikte ziyaretçiler makyaj deneyimi yaşama fırsatı da bulacak. Lindt’in çikolata tadımlarının da olacağı ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde, Vogue dergisi editörleri de yer alacak ve kendi önerilerini ‘Vogue Seçti’ etiketleriyle ziyaretçilerle paylaşacak.

Haziran ayında yeni çıkarttığı markası Micaelle ile sadece online’da satış gerçekleştiren Billur Saatçi’nin yeni tasarladığı koleksiyonu da ilk defa bu etkinlikte yer alacak. Yüzlerce markanın katılımıyla yılın en renkli alışveriş etkinliğinin gerçekleşeceği ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne giriş ücretsiz olacak.

GEÇEN YIL BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ