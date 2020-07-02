ZUBİZU yaz alışveriş günleri n11.com’da

Her yıl on binlerce ziyaretçinin katıldığı “ZUBİZU Alışveriş Günleri” bu sene n11.com’un ev sahipliğinde alışveriş severlerle buluşacak.



İlgiyle takip edilen butik Türk markaların yer alacağı “ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri” kapılarını, 01 Temmuz–31 Temmuz tarihleri arasında ilk kez online bir platformda; Türkiye'nin en büyük pazar yerlerinden biri olan n11.com’da açıyor.



Bu sene ilk kez dijital bir platform aracılığıyla gerçekleşecek etlinlikte alışveriş severler, takı, aksesuar, giyim, dekorasyon ve çanta başta olmak üzere birçok kategoriden ilgiyle takip ettikleri markalara, n11.com’un sunduğu keyifli ve güvenli alışveriş deneyimi ile kolayca ulaşacaklar.



ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri”, aksesuardan Ciconia, Gaintart, ayakkabı&çanta kategorisinde Zeynshoes, Bera Design, Good For Your Mood, Morikukko, Onz, Rossea, çocuklar için Baboo, Kidzee, Tutu, ev yaşam&dekorasyon kategorisinde Ceyda Bozkurt, Krea Maison, Yek Koleksiyonu, ZM Decor, giyim kategorisinde Night&Mild, Pheri, Fidesigner, Happy Roseberry, Join Us, Kalai Atelier, Matla, My Summer Blue, Rivus ve mücevher&takı kategorisinde Aslı Goncer, Atölye Kadraj, Celebrity Jewellers, Diandra İstanbul, Ecce, Glowing Diaries, Ladens, Ma'na, Meltem Tahrancı, Mystwind by Beliz, Nisa Gümüş, Penna Jewels, Sadekar gibi seçkin markaların yaz koleksiyonlarını alışveriş severlerle biraraya getirirken, n11.com’un yeni moda markası “giybi” de yaz esintileri taşıyan yepyeni İlkbahar/Yaz koleksiyonu kombinleriyle alışveriş günlerinde yer alacak.

