Zülfü Livaneli: Evde saz, okulda Elvis Presley vardı

Armağan Çağlayan’ın 'Gör Beni' adlı programında hakkındaki bilinmeyenleri anlatan Zülfü Livaneli, “Üstüme vazife olan olmayan her şeye meraklıyım. Ne gibi değişik konular okuduğumu görseniz şaşırırsınız. Hayatı, merak ediyorum, müzik nereye geldi merak ediyorum, R&B şu anda nereye geldi, nasıl yapılıyor merak ediyorum. Sosyal medyaya bakıyorum, tıptaki gelişmeleri merak ediyorum. Geniş bir yelpazem var. İnsanın tek boyutlu gitmesi doğru gelmiyor” diye konuştu.

"KOLEJE BAŞLAYINCA BABAM BANA SAZ ALDI"



Livaneli, okul yıllarından bahsederken, “Babam Ankara’da Maarif Koleji’ne gönderdi. Yabancı dil eğitimi veren tek okuldu. O dönemde de şöyle düşünülürdü: ‘Ecnebi olur çocuklar kendi kültürümüzden kopar’... Bu nedenle babam bana saz hediye etti, Anadolu kültüründen kopmamam için. Okul çevrelerinde saz çalmak da ayıp gibiydi, evde çalardım. Kolejde de Elvis Presley dinlenirdi. Evde hem saz vardı hem de dedem bana dini eğitim verirdi. İnsan, içinde yaşadığı topluma yabancı olabilir mi?” dedi.

"YERLİ MARKALAR KULLANIYORUM"

Armağan Çağlayan’ın sorusu üzerine marka takıntısı olmadığını da ifade eden Zülfü Livaneli, yerli malı kullandığını söyleyerek, “Bu kadar ağır yoksulluğun olduğu bir ülkede öyle anormal lüks arabalar, yalılar, köşkler, özel uçaklar falan… Eğer bir sanatçı ‘Ben halkçıyım’ diyorsa buna hakkı olmadığını düşünüyorum. Toplumdaki sınıf mücadeleleri yaralıyor, insanları kanatıyor, çocukları üzüyor. Kaliteli giymek ayrı, marka bir şey giymek ayrı. Ben yerli malı giyiyorum” diye konuştu.