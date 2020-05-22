Farklı bir lider: Karantinaya son vermemek için askeri tedbir tehdidinde bulunan devlet başkanı

KURTARICI MI, DEMİR YUMRUK MU?

İslamiyeti sonradan seçmiş ve İmam olmuş bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen ve Arapça adı “Necip” olan Nayip Bukele (erkek kardeşi de ülkedeki müslüman toplumunun lideri) 2019’da El Salvador’un devlet başkanı seçildi.

Bukele, pandemi döneminde dünyada en çok konuşulan liderlerden biri oldu...

Ülkesinde henüz vaka görülmeden El Salvador’un sınır kapılarını kapatan, dış ticareti sıkı “hijyen kontrolleri” ile sürdüren ve ülke genelinde karantina uygulamalarına geçen Bukele, bu konularda hala kararlı bir politika yürütüyor.

Bukele, vaka sayısı 1640, ölüm sayısı 33 olan ülkede, karantina uygulamalarını kaldırmak isteyen ülke parlamentosu “Ulusal Kongre”ye karşı büyük mücadele veriyor.

Parlamento 3 aydır salgının kontrol altında tutulduğunu iddia etse de, Bukele, maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarının sürmesinden yana.

6 Haziran’da ülke sınırlarının açılması konusunda bir kararı onaylayan parlamentoya karşı bu takvimi 2 hafta ileriye taşıyan Bukele, “El Salvador halkına bulaşacak bir yasayı asla onaylamam”, diyor.

Önlemlerin gevşetilmesi konusunda girişimde bulunanları “yasadışı” olarak tanımlayan Bukele, bu kişilere karşı askeri ve polisiye tedbirler uygulayacağını belirtiyor.

Son olarak Şubat ayında güvenlik güçlerinin modern teçhizat ve silahlar ile donatılması için Meclisten 109 milyon dolar mali kaynak talebinde bulunan Bukele, Meclisin karşı çıkması üzerine bir protesto yürüyüşü bile düzenlemişti.

Nayip Bukele uzun yıllardır yerel mafya ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı büyük bir savaş içerisinde olan ülkesinin artık bir kurtarıcıya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Kendisinin, bu nedenle, suçlularla mücadelede daha sert yöntemlere başvuracağını belirtiyor.

Bu konuda eleştiriler alan Bukele, benzer şekilde küresel salgına karşı aldığı tedbirlerle de farklı bir lider portresi çiziyor.