Prof. Anthony Fauci kimdir?

50 yılı aşkın bir süredir halk sağlığına çeşitli birimlerde hizmet verdi ve Ronald Reagan'dan bu yana her ABD başkanlarına danışmanlık yapıyor.



Bu çerçevede, 1984'ten beri ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürüyor.



Ocak 2020'den bu yana, Trump yönetiminin "Beyaz Saray Coronavirus Görev Gücü"nün Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019-20 koronavirüs pandemisi.



İtalyan göçmeni Eczacı bir anne-babanın oğlu olarak New York'un Brooklyn bölgesinde yetişti.



Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu.



1968'de Ulusal Sağlık Bilimleri Kuruluna en genç üye olarak atandı.



HIV, SARS ve 2009 yılındaki Domuz Gribi salgınlarında ABD'deki karantina yöntemlerini belirleyen ekibin içerisinde oldu.



Ebola salgınında ABD genelinde etkin önlemler alması ve Beyaz Saray'ı uyaran açıklamaları, kamuoyunda daha fazla tanınmasına yol açtı.



Ülkenin biyolojik savunma protokolünü yazan, bu alanda ilaçların ve aşılarının geliştirilmesinde rol oynayan bilim heyetinin başkanlığını yürüttü.



Birçok tıp merkezinde misafir profesör olan Fauci, ABD ve diğer ülkelerin üniversitelerden 30 fahri doktora aldı.



Coronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin alınması için Trump yönetiminin karşı görüşlerine rağmen inisiyatif başlattı.



Pandemi döneminde Trump ile ters düşse de görevini sürdürdü, basına göre "fiili" bir halk sağlığı sözcüsü oldu.



Karantina ve tecrit politikalarının devamı konusundaki ısrarcı tutumu nedeniyle ölüm tehditleri aldı.



Anlaşmazlıklar olsa da, Trump Fauci'yi övdü.