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114 yıldır devam eden gelenek: Pavli Panayırı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı bu yıl 114. kez gerçekleştiriliyor. 3 bin 400 nüfuslu küçük bir ilçe olan Pehlivanköy, yılın bu döneminde adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

II. Abdülhamid döneminde verilen izin belgesiyle 114 yıl önce kurulmaya başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kapısını 12 Eylül'de açacak. Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen panayır, Trakya bölgesinin tek panayırı olma özelliğini de taşıyor.

Yöre insanlarını en az Kırkpınar Yağlı Güreşleri kadar heyecanlandıran ve Türkiye’de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan Pavli Panayırı'nda kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor.

Eylül ayında kapılarını açan panayıra İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve diğer çevre illerden vatandaşlar katılım sağlıyor.

15 EYLÜL'E KADAR ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Pavli Panayırı 15 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Ergene Nehri kenarındaki panayırda, Roman vatandaşlar da kendilerine özgü eğlence anlayışlarıyla panayıra renk katıyor.

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