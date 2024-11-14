2025'te resmi tatiller yüzleri güldürecek

2025, tatil günleri açısında çalışanları ve öğrencileri mutlu edecek. Yeni yılda tatillerin birçoğu hafta içine denk geliyor. Tatillerin hafta içine rastlaması özellikle kısa tatil kaçamakları ve uzun hafta sonu planları yapmak isteyenler için esneklik sağlayacak.



GELECEK YILIN RESMİ TATİL TARİHLERİ



2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:



Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)



2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ



Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.



Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.



Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.



Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.



