4 şehir 4 kahve festivali

Bu yıl 4 farklı şehirde 4 ayrı kahve festivali, kahve tutukunları ile buluşacak. Festivallerde nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahveseverlerle ve profesyonellerle bir araya gelecek.



Kahveseverleri etkinliklerle buluşturan kahve festivallerinde, kahveyi demleme tiplerinin öğrenileceği atölyelerden, kahveyi kavurma biçimine ve ev tipi demlemeye kadar tüm damak tatlarına hitap edecek seçenekler yer alacak.



Festivallerde katılımcılar, canlı konser ve sahne performanslarını izleme fırsatına erişecek. Öte yandan özel tadımlar, atölye uygulamaları ve seminerler de festivaller kapsamında organize edilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyimlerini ve alanlarındaki yenilikleri de profesyonel katılımcılarla paylaşacak.



BU YIL KAHVE FESTİVALLERİ HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?



Kahve festivalleri bu yıl dört ayrı şehirde kahve tutkunlarını hizmet verecek. Festivaller 2024 yılında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilecek.



Ankara Coffee Festival 20-22 Eylül'de Bilkent Center'da, İstanbul Coffee Festival 3-6 Ekim'de Ataköy Marina'da ve Antalya Coffee Festival 22-24 Kasım'da Cam Piramit'te düzenlenecek.



İzmir'deki festivalin tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Kahve festivali, İstanbul'da 10. yılını geride bırakırken, Ankara'da 8. kez, İzmir'de 3. kez ve Antalya'da ilk kez ziyaretçilere kahve deneyimleri sunacak.



ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK



20-22 Eylül'de Bilkent Center'daki festival kapsamında, Türk Telekom Prime sahnesinde, Bedük, Madrigal, Deniz Tekin, Selin Geçit, Melis Karaduman, Emir Yargın, Seda Savaş, Pandami Music, Eda Toprak ve Sıla Argun'un konser vermesi bekleniyor.



Ataköy Marina'daki festivalde ise Gripin, Buray, Ceza, Levent Yüksel, Melis Karaduman ve Emir Yargın'ın kahveseverle buluşması planlanıyor.