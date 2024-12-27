51 Kanada, 52 Grönland ve 53 Panama

Panama Kanalı'nı geri almayı, Kanada'yı 51. eyalet yapmayı hayal eden Trump, bu kez Grönland'ı gözüne kestirdi. Peki Grönland neden bu kadar önemli?



Grönland’ı satın alma fikri ilk kez 1800'lü yıllarda ABD Başkanı Andrew Johnson döneminde tartışıldı.

Eski ABD başkanı Harry Truman, 1946’da zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Trump ise 2019’da adayı satın alma teklifini yineledi. Bu istek hem Danimarka hem de Grönland Adası Özerk Yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Trump gelen tepkiler üzerine Danimarka’ya gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyaretini iptal etmişti.



Grönland, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki en kısa güzergah üzerinde yer alıyor. ABD’nin önemli bir uzay tesisi de adada bulunuyor. Grönland nüfusu ise sadece 56 bin...

Resmi olarak Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetim olan Grönland, önemli maden rezervlerine de ev sahipliği yapıyor.



GRÖNLAND ABD İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



Büyük bölümü buzla kaplı ve yalnızca 56 bin kişinin yaşadığı bu ada; jeostratejik ve ekonomik nedenlerden dolayı Trump'ın radarına girdi.



Donald Trump'ın göz diktiği Grönland, Washington için jeopolitik, askeri ve ekonomik çıkarlar için önem taşıyor.



Adadaki Thule hava üssü ABD'nin kontrolünde yer alıyor. Rusya, Çin veya Kuzey Kore'den ABD'ye doğru gelen herhangi bir füzeyi izleyebilir ve önleyebilir. Bu da adayı stratejik olarak önemli kılıyor.



Grönland'ın dev buzullarının altında yatan uranyum, altın, petrol ve gaz rezervleri de Trump'un bu çıkışının perde arkasında yer alıyor.



Küresel ısınma ile buzulların erimesi ve Arktik'te yeni ticaret yollarını açtı... ABD, bu bölgedeki Rusya ve Çin etkisini sınırlak istiyor.



GRÖNLAND'IN HUKUKİ STATÜSÜ



1953 yılına kadar Danimarka’nın sömürgesi olan Grönland, sonrasında ise Danimarka’nın bir bölgesi haline geldi.



1976’da Danimarka’dan özerkliğini ilan eden dünyanın en büyük adası, Arktik bölgesinin stratejik noktalarından sayılıyor.



Grönland, kendi yerel yönetimine sahip özerk bir Danimarka toprağı olarak uluslararası toplum ve kuruluşlar tarafından tanınıyor.



Ada yönetimi, dış politika ve savunma konularında Kopenhag’a bağlı.



Arktik bölgesinin, keşfedilmemiş doğalgaz kaynaklarının yüzde 13’üne, sıvı gaz rezervlerinin yüzde 20’sine ve 90 milyar varil petrole sahip olduğu tahmin ediliyor.



Arktik: Kuzey Buz Denizi olarak da bilinen Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı bir okyanustur.