ABD seçimlerinin ardından bir kez daha gündeme geldi: Woke kültürü

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk'un görüşmediği trans kızı, Trump'ın kazanmasının ardından ABD'den ayrılacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin üzerine Musk daha önce woke ideolojisi hakkında söylediği sözleri yineledi. Konunun X'te gündeme gelmesiyle woke kültürü ya da woke ideolojisi olarak da tanımlanan kavram merak edilmeye başlandı. Peki nedir bu woke kültürü?



"Woke kültürü" veya "woke olmak" terimi, başlangıçta toplumsal eşitlik, adalet ve ırkçılık karşıtı mücadeleye duyarlı olma, farkındalık geliştirme anlamında kullanılıyordu. Zaman içinde bu kavram, bazı eleştiriler ve tartışmalar sonucu farklı anlamlar kazandı.



NEDİR BU WOKE KÜLTÜRÜ?



Oxford sözlüğüne göre "woke" kelimesi cinsellik, cinsel kimlik ve ırk konularında "uyanmış-bilgilenmiş" anlamlarına geliyor.



Amerika’da "yeni sol" olarak da tanımlanan bu kesim özellikle muhafazakar Cumhuriyetçiler tarafından "radikal sol" oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor.



Sosyolojik olarak "woke" kelimesi, toplumsal konulara duyarlı, gerçeklerin farkında olan kişi anlamını taşıyor.



Günümüzde kimlik politikalarını tanımlamak için kullanılan woke sonrası "wokeness", "wokeism" veya "woke kültürü" gibi ifadeler de ortaya çıktı.



Bu kültürü savunanlar ise woke kültürünü özellikle ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, LGBTQ+ hakları, yoksulluk, çevre ve diğer toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık ve marjinalleştirilen grupların haklarını savunmaya katkı olarak tanımlıyor.



TRUMP VE MUHAFAZAKARLAR KARŞI



Donald Trump dahil olmak üzere muhafazakar politikacılar, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik çabaları için mücadele eden Amerikalıların "woke ideolojisine" karşı söylem geliştiriyor.



2024 seçimleri öncesi katılığı programda geçmiş başkanlık dönemine atıfta bulunan Trump "Gerçek generallerle çalıştık, televizyonda görünenlerle değil," demişti ve yeniden seçilmesi halinde ordu içindeki "woke" olarak tanımladığı kişileri hızla görevden alacağını söylemişti.



2017'de dönemin ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "herkes woke olmalı" dediği bir video gündeme gelmiş ve tartışma yaratmıştı.



Elon Musk da kızıyla arasındaki yabancılaşmanın sorumlusu olarak bu kültürü gösteriyor.

Öte yandan bazı siyasi analistler, Demokrat Parti'nin 5 Kasım seçimlerini kaybetmesinin nedenleri arasında, bu kültüre çok destek vermesinin de olduğunu iddia ediyor.



ELON MUSK: WOKE VİRÜSÜNÜ YOK ETMEK İÇİN KENDİME SÖZ VERDİM



Adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyuran ve bugün 20 yaşında olan genç, 2022 yılında babası Musk ile tüm ilişkisini kesmişti.



Bir YouTube yayınında konuşan Musk, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki adı Xavier olan çocuğu ile ilgili yaşadığı süreçte “kandırıldığını” söylemişti.



Elon Musk, kendisine çocuğunun “intihar edebileceğinin” söylenmesi sonrası endişe ile ergenlik engelleyici ilaçların kullanımına onay verdiğini ifade etmişti.



Musk, “Bu nedenle oğlumu kaybettim” dedi ve bu olaydan sonra "woke virüsünü" yok etmek için kendisine söz verdiğini her fırsatta söylüyor.



Vivian'ın cinsiyet uyum sürecine başlamasını "ölüm" olarak niteleyen Musk, "Oğlumun ‘öldüğü’ gün, bu sahte özgürlükçülerle ömrüm boyunca savaşmaya ve woke virüsünü bitirmeye yemin ettim. Bu şeytanlar çocuklara cinsiyet değiştirme propagandası da yapıyorlar, hepsi hapislere tıkılmalılar." demişti.