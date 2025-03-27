ABD'nin yeni baş belası: Tren de Aragua

2014 yılında ilk kez adını duyuran ve 3 bin üyesi olduğu tahmin edilen bu çete, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra gasp, insan kaçakçılığı ve kiralık katillikten, yasa dışı altın madenciliğine kadar çok çeşitli suçlarla anılıyor.



Venezuela'nın en vahşi çetelerinden biri olan Tren de Aragua'nın etkisi Güney Amerika'nın ötesine uzanıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yakın tarihli bir raporuna göre, Tren de Aragua ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı bölgeleri kapsayan 16 eyalette varlık gösteriyor.



NASIL KURULDU VE BU KADAR HIZLI BÜYÜDÜ?



Tren de Aragua, Venezuela'da hapishanelerdeki suçlular tarafından kurulan bir grup olarak ortaya çıktı.



Çete, hızla organize olarak uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve diğer suçlara yöneldi.



Venezuela'daki sosyal yapı çetenin büyümesine neden oldu. Ülkede hakim olan yoksulluk ve sosyal adaletsizlik gibi faktörler, gençlerin bu tür çetelere katılımına hız verdi.



Çetenin büyümesi ve etkisi, yerel güvenlik güçlerinin zayıflığı, bölgedeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerle doğrudan ilişkili.



TÜM LATİN AMERİKA İÇİN TEHDİT



Tren de Aragua, sadece Venezuela'da değil aynı zamanda Kolombiya, Brezilya, Peru gibi komşu ülkelerde ve Bolivya, Şili, Panama, Kosta Rika, Ekvador gibi bölge ülkelerinde de faaliyet gösteriyor.



Çete üyeleri, genellikle bu ülkeler arasındaki sınırları geçerek uyuşturucu ve silah ticareti yapıyor aynı zamanda, bu ülkelerdeki yerel çetelerle de ittifaklar kuruyor.



Çetenin faaliyetleri, yalnızca kriminal bir sorun değil, aynı zamanda bölgenin sosyo-ekonomik yapısını da derinden etkiliyor.



TRUMP YÖNETİMİ YOĞUN MÜCADELE BAŞLATTI



ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile mücadelenin sıkı şekilde takipçisi.



Trump, Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.



ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.



Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'den sınır dışı edilerek El Salvador'a gönderilen 200 civarındaki düzensiz göçmen için, söz konusu ülkeye 6 milyon dolar ödeneceğini açıklamıştı.