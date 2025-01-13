Avrupa'da aşırı sağın yükselen lideri: Alice Weidel

Almanya'da 23 Şubat’taki erken seçim yaklaşırken aşırı sağcı AfD tartışmaların odağında yer alıyor. Anketlerde ikinci sırada yer alan AfD, oy birliğiyle Alice Weidel’ı başbakan adayı seçti. Elon Musk'la yakın ilişkileri ve söylemleriyle dikkat çeken Weidel gelecekte Avrupa'da sıklıkla konuşulacak bir isim.



CİNSEL KİMLİĞİ PARTİSİYLE ÖRTÜŞMÜYOR



AfD, göçmenler ve eşcinsel evlilik gibi konulardaki son derece tartışmalı fikirleriyle tanınıyor.



Çoğunlukla ırkçı fikirlere sahip olmakla suçlanıyorlar. Liderleri Alice Weidel'in cinsel kimliği de partinin imajıyla pek örtüşmüyor.



Sri Lanka doğumlu film yapımcısı bir kadınla medeni birlikteliği olan Weidel, partneri ile iki çocuk evlat edinmiş durumda.

Eşcinsel kimliğini gizlemeyen Weidel, aktivistlerin cinsel yönelimler üzerine çalışmalarınaysa karşı.

2013'DE SİYASETE ATILDI

Alice Weidel, 1979 yılında Batı Almanya’da dünyaya geldi. Almanya'da ekonomi eğitimi aldı ve doktora derecesini tamamladı. 6 yıl boyunca Çin'de yaşadı ve Bank of China’da görev yaptı.

45 yaşındaki Weidel, siyasete girmeden önce serbest iş danışmanı olarak çalıştı.

2013 yılında AfD’ye katılarak siyasete atıldı.

DEMİR LEYDİ'Yİ ÖRNEK ALIYOR

Demir Leydi olarak bilinen eski İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher’ı örnek aldığını sık sık dile getiren Weidel, vergi indirimleri ve sosyal yardımlarda kesinti talep ediyor, asgari ücretin kaldırılmasını savunuyor, devlet harcamalarının azaltılmasını istiyor, göçmen politikalarında sıkı kontrol öneriyor ve Ukrayna’ya silah yardımına da olumsuz bakıyor.

Almanya’nın yeşil enerjiye geçiş politikasını eleştiren Weidel, iklim değişikliği politikalarına şüpheyle yaklaşıyor.

TEPKİ ÇEKEN SÖYLEMLERİ

2018’de sığınmacıları “bıçak taşıyan sosyal yardım alan erkekler” ve “başörtülü kızlar” olarak tanımlaması büyük tepki toplamıştı.

Nazi sloganları kullandığı için mahkum olan parti üyesi Björn Höcke'yi savunması da eleştirilere neden olmuştu.

PARTİSİ TÜRKİYE KARŞITI

Parti programında İslam karşıtlığı söylemlere yer veren ve özellikle Müslümanlara ve göçmenlere yönelik kışkırtıcı politikasını sürüden AfD, İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını, minareli cami inşa edilmemesini, ezan okunulmamasını ve Müslüman derneklere tüzel kişilik verilmemesini savunuyor.

Sığınmacıların gelişinin durdurulmasını isteyen AfD, AB’nin kullandığı yetkilerin yeniden üye ülkelere devredilmesini talep ediyor.

Partinin programında Türkiye’nin AB’ye üye olmaması da yer alıyor.

Parti, 2019 yılında eşcinsel evliliklerin iptali için bir dilekçe vermiş ve 2024'te kabul edilen ve transların kimlik belgelerindeki cinsiyet hanelerini değiştirmelerini kolaylaştıran yasaya itiraz etmişti.