Avrupa'da yeni yıl heyecanı: Noel pazarları birer birer açılıyor

Noel pazarları, özellikle Avrupa'da geleneksel olarak her yıl Aralık ayında kuruluyor, kış sezonunun en neşeli ve renkli etkinliklerine sahne oluyor. Bu pazarlar, genellikle tarihi şehir merkezlerinde yer alır ve Noel'e özgü hediyelikler, el yapımı eşyalar, geleneksel yiyecekler ve sıcak içecekler ile süslenir.



Almanya’daki Nürnberg, Dresden, Münih gibi şehirlerdeki pazarlar, Fransa'nın Strazburg ve Colmar gibi şehirlerinde de ünlüdür. Avusturya Viyana, Macaristan'ın Budapeşte şehri ve Belçika'nın Brüksel'i de Noel pazarı konusunda oldukça popüler olan yerler arasında.



Türkiye’den vizesiz gidilebilen Sırbistan, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova'da kurulan Noel pazarları da ziyaret etmeye değer.



VİZESİZ GİDİLEBİLEN NOEL PAZARLARI



Sırbistan: Novi Sad (25 Kasım – 26 Aralık 2024) - Belgrad (2 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025)



2019'da Avrupa’nın en iyi Noel pazarları arasına giren Novi Sad, "Novosadski Zimzolend" kış festivaliyle ziyaretçilerinin ilgisini çekme aday.



Başkent Belgrad'da kurulan Noel pazarı da Balkanların en büyükleri arasında.



Karadağ: Podgorica ve Kotor (1 Aralık 2024 – 6 Ocak 2025)



Bağımsızlık Meydanı’nda kurulan Noel pazarı, Podgorica’nın en renkli dönemine ev sahipliği yapıyor.



Kuzey Makedonya: Üsküp (12 Aralık 2024 – 12 Ocak 2025)



Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp, son dönemde Noel Pazarları ile dikkat çekiyor.



Kosova: Priştine (7 Aralık – 30 Aralık 2024)



Kosova’nın en büyük Noel pazarı Priştine’de kuruluyor. Rahibe Teresa Meydanı’na kurulan Noel pazarında Kosova’nın geleneksel el sanatları ve yöresel lezzetler sunuluyor.



Gürcistan: Tiflis (25 Aralık 2024 – 14 Ocak 2025)



Yılbaşı döneminde Avrupa’daki alternatif rotalara taş çıkaracak Noel pazarları son dönemde adından söz ettiriyor.

Gürcü Noel takvimi farklı olması nedeniyle, 7 Ocak olarak kabul ettikleri Noel sabahında "Alilo" adı verilen geleneksel Noel yürüyüş de düzenleniyor.



Öte yandan Karadeniz kıyısındaki Batum da Noel pazarlarının kurulduğu yerler arasında.



TÜRKİYE'DE NOEL PAZARLARI



Noel pazarlarının kurulma tarihleri, genellikle kasım ayının son haftasından başlayarak aralık ayının ortalarına kadar devam eder.



Türkiye’de Noel pazarları genelde büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde, Avrupa'daki geleneksel Noel pazarlarına benzer olarak düzenlenir.