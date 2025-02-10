Azerbaycan 14 yıl sonra yeniden birincilik peşinde

2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan adına sahneye çıkacak olan isim; alternatif rock müzik grubu Mamagama olacak. Azerbaycan şu ana kadarki tek birinciliğini, 2011 yılında Ell & Nikki'nin temsilciliğiyle elde etmişti. Hedef 14 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıkmak ve 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ev sahibi olmak...



69. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan adına sahne alacak Mamagama ülkede rock, pop ve geleneksel Azerbaycan müziğini bir arada harmanlamasıyla tanınıyor. 2021 yılında kurulan Mamagama ülkedeki gençler arasında oldukça popüler.



Grubun yarışmada söyleyeceği şarkının da önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.



16 KİŞİLİK JÜRİ KARAR VERDİ



Azerbaycan devlet kanalına yarışma için 154 şarkı başvurusu yapıldı. Başvurular arasından 12 şarkı, sekiz uluslararası ve sekiz Azerbaycanlı uzmandan oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındı.



Azerbaycan'ı 2009'da Eurovision'da temsil eden Aysel ve 2017'de temsil eden Dihaj da seçici kurul arasında yer almıştı.



MAMAGAMA GRUBU HAKKINDA



Grup, vokalde Asaf, gitarda Huss ve davulda Arif’ten oluşuyor.



Mamagama 2022 yılında Arnavutluk’un Kënga Magjike Müzik Festivali’nde sahne alarak büyük beğeni toplamıştı.



Birçok single yayınlayan Mamagama, 2023 yılında Azerbaycan’ı temsil edebilmek için Eurovision elemelerine bir şarkı göndermiş ancak başarılı olamamıştı.



Alternatif rock müziğine elektronik tınıları da harmanlayan grup, özgün tarzıyla dikkat çekiyor.



2021'de kurulan grubun Roman Zilyanev ve Klim Gudin adlı iki üyesi ise şu an grupta yer almıyor.



AZERBAYCAN'IN TEK BİRİNCİLİĞİ



20211'de Almanya'nın Duselldorf kentinde yapılan 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Azerbaycan kazanmıştı.



Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat'in yarı finalde elendiği yarışmada 25 ülke yarışmıştı. Final gecesinde Azerbaycan’ı temsil eden Ell/Nikki olarak bilinen Eldar Gasimov ve Nigar Jamal ikilisi seslendirdikleri “Running Scared” adlı parçayla toplam 221 puan almayı başarmıştı.



Azerbaycanlı ikili başarılarını tüm Türk dünyasına armağan etmiş ve kutmalarında "bozkurt" sembolü yapmasıyla dikkat çekmişti.







