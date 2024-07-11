Bu hafta sinemalarda neler var?

Kevin Costner'ın Western tarzındaki filmi "Horizon: An American Saga" bu hafta sinemaseverlerin beğenisine çıkacak.



Filmde Costner'a Abbey Lee, Sienna Miller, Dale Dickey, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Giovanni Ribisi ile Luke Wilson eşlik edecek. Film, Amerika'nın batısındaki İç Savaş öncesi ve sonrasını kapsayan 15 yıllık bir dönemi birçok farklı karakterin gözünden beyaz perdeye aktarıyor.



Haftanın bir diğer beklenen yapımı ise Emma Stone'nun rol aldığı Merhamet Hikayeleri...



Senaryosunu Yunan kökenli Yorgos Lanthimos ile Efthimis Filippou'nun kaleme aldığı "Merhamet Hikayeleri", farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak seyirci karşısında olacak.



Emma Stone, Margaret Qualley ve Jesse Plemons'un başrollerini paylaştığı film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü düşünen bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını anlatıyor.



İRAN VE MISIR SİNEMASI



İran sinemasından bir film de bu hafta gişe yapacak. Usta isim Abbas Rafei'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği İran yapımı "Reyhan", eşi cinayetle suçlanan bir kadının çarpıcı hikayesini ele alıyor.



İran sineması sevenlerin ilgisini çekecek filmde; Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini ve Ali Or başrolleri paylaştı.



Orta Doğu sinemasının bir diğer vizyona giren yapımı ise "Rizk'in Oğulları 3" olacak.



Aksiyon ve komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin yönetmeni Tarek Alarian.



Mısırlı Salah Al Juhainy'nin senaryosunu yazdığı, "Rizk'in Oğulları 3", temiz bir başlangıç için eski dünyalarını geride bırakarak araba galerisi işletme hayallerini gerçeğe dönüştürmek isterken eski düşmanları ile karşı karşıya gelen kardeşlerin yaşadıklarını ele alıyor.



Mısır yapımı filmde, Amr Youssef ile Ahmed Ezz başrolleri paylaştı.



HAFTANIN DRAM YERLİ FİLMİ



Mert Turak, Özge Borak ve Orhan Kılıç'ın başrollerini paylaştığı "Kum Zambağı" son zamanların iddialı yapımları arasında yer alıyor.



Bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak Kum Zambağı'nda eski kocasından eziyet gören bir kadının, kendisini yıllarca bekleyen adama anlaşmalı evlilik teklif etmesiyle gelişen olaylar işleniyor.



Yunus ve Afife'nin duygusal yolculuğunu anlatan Yerli dram filmin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Demir Yılmaz oturuyor.



KORKU SEVERLER İÇİN ÜÇ FİLM



Haftanın korku filmleri, bu türün sevenleri tarafından oldukça beğenileceğe benziyor.



Arielle Raycene, Ellie Gonsalves ve Danielle Mathers'ın rol aldığı, Steve Wolsh'un yönettiği, "Şeytanın Ruhu", ailesinin mezuniyet hediyesi olarak satın aldığı tatil evinde parti düzenleyen genç kız ve arkadaşlarının başlarından geçen korkunç olayları işliyor.



Haftanın bir diğer korku filmi "Kabusa Yolculuk" da korku filmi sevenleri tatmin edeceğe benziyor.



Jeff Seemann'ın film yönettiği film altı arkadaşın ünlü korku filmlerinin çekildiği yerlere tur düzenlemeye karar vermelerinin ardından kurgusal sandıkları korkunç olayların gerçeğe dönüşmesi sonrasında yaşadıklarını ele alıyor.



Bu hafta tek bir yerli korku filmi vizyona girecek. Leo Yılmaz'ın yönettiği yerli korku filmi "Zuhruf Saye", bir adamın karanlık sırlarla dolu gizemli geçmişinin onu ölümcül bir kaderle yüzleştirdiği hikayeyi işliyor.



ANİMASYON SEVENLER İÇİN İKİ YAPIM



Japon yönetmen Takashi Katagiri'nin filmi "Spy x Family Code: White", yer aldığı Strix Operasyonu'nda bir başkasına devredilen yetenekli istihbarat ajanı Loid'un, Eden Akademisi'nde düzenlenen yemek yarışmasında Anna'ya yardım etmesiyle gelişen olayları sinemaya aktarıyor



"Çılgın Hırsız 4" ise kendi ailesini kuran Gru ile sadık hizmetkarları Minyonların yeni maceralarını işliyor.



Filmin yönetmenleri ise Chris Renaud ve Patrick Delage olarak dikkat çekiyor.