Buraya kadınların girmesi yasak: Aynoroz

Yunanistan'da Ortodoks rahiplerinin yüzlerce yıldır yaşadıkları Aynoroz'daki Athos Dağı, dünyada kadınlara yasaklı olan en geniş alan olarak biliniyor. Kadınların yarımadanın kıyısına dahi 500 metreden fazla yaklaşmalarına izin verilmiyor. Peki, Aynoroz'a kadınların girişi neden yasak?



BİN YILDIR SADECE ERKEKLER ADAYA GİREBİLİYOR



Aynoroz'u ve Athos Dağı'nı ziyaret etmek için ilk olarak pasaportunuzun bir kopyasını Athos Dağı Hac Bürosuna göndermeniz gerekiyor.



100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayı her gün, yarımadanın 20 manastırından birinde üç gece kalmak için onay alıyor.



Kadınlar ise dağa giriş için izin alamıyor.



YASAK GEÇMİŞTE DELİNMİŞ



1946-49 yılları arasındaki Yunan iç savaşında, yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylü kadınlar yasağı delmiş.



1953 yılında Maria Poimenidou adındaki Yunan kadın, erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmış... Bunun sonucunda kadınların Aynoroz'a gidişini yasaklayan bir yasa yürürlüğe girmiş.



BİN YILLIK YASAĞIN NEDENİ



Hristiyan din adamlarının manastırda ettiği bekaret yeminini çiğnememesi ve maneviyatlarını koruması için adaya kadın alınmaması yıllardır en basit çözüm olarak uygulanmış.



Athos Dağı hakkında, "Cennette Yenilenme" adlı kitabın yazarı Dr. Graham Speake'e göre, 10. yüzyıldaki bir fermanda dişi hayvanların yarımadanın dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor ancak kadınlar hakkında bir şey söylenmiyor, çünkü herkes kadınların erkek manastırlarına girişlerine izin verilmediğini zaten biliyor.



YAKLAŞIK 2 BİN ERKEK YAŞIYOR



UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Aynoroz Yarımadası’nda, 20 manastır bulunuyor ve yaklaşık 2 bin keşiş burada yaşıyor.



Aynoroz’da gerçekleştirilen tüm dini ayinler ve ritüeller yalnızca erkekler tarafından gerçekleştiriliyor.



YASAL STATÜSÜ



Yunanistan’a bağlı olan Aynoroz, dini açıdan ise İstanbul Fener Rum Patrikanesi’ne bağlı.



Yarımada, Bizans İmparatorluğu’ndan bu yana özerklik statüsünü koruyor ve günümüzde de özerk yönetim yapısına sahip.



Yönetim, 20 manastırın temsilcilerinden oluşan bir konsey tarafından idare ediliyor.