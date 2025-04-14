Çeşmeliler Ot Festivali'ni bekliyor

Alaçatı Ot Festivali, doğa, kültür ve gastronomiyi bir araya getiren benzersiz bir etkinlik olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bu yıl 17-20 Nisan arasında meraklılarıyla buluşmaya hazırlanan gastronomi festivalinin farklı coğrafyalarından yerli ve yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.



Çeşme'de 14 yıl önce düzenlenmeye başlanan Alaçatı Ot Festivali, tek başına bir destinasyon haline geldi. Ege otları, ot yemekleri ve tıbbi bitkilerin tanıtıldığı Alaçatı Ot Festivali'ne bu yıl yine yoğun katılım olacak.



"TOPRAK, ZAMAN VE TAT"



Festival, bu yıl ‘Toprak, Zaman ve Tat’ teması ve ‘Kaya Koruğu’ konsepti ile ziyaretçilerini gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak.



Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara sunulacak.



Festivalde geleneksel 'En Güzel Ot Yemeği' ve 'En Çok Ot Çeşidini Toplama' yarışmalarının ilgi görmesi bekleniyor.



FESTİVAL KONSERLERE SAHNE OLACAK



Festivalin ilk günü 17 Nisan'da, İskender Paydaş, orkestrası ile sahne alacak.



Festivalin ikinci gününde Zeynep Bastık dinleyicilerle buluşacak.



Sertab Erener'in de şarkıları ve performansıyla festivalin üçüncü gününde sahne alması bekleniyor.