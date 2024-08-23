Doğu'nun Beyaz Cenneti: Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars son günlerin popüler turizm rotaları arasında yer alıyor. Özellikle Doğu Ekspresi ile Kars'a ve ilçesi Sarıkamış ile komşusu Ardahan'a yoğun bir ilgi var. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kültürel farklılığını ve zenginliğini tamamen yansıtan kozmopolit bir yapıya sahip.



Sarıçam ormanları ile sarılı Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi başta olmak üzere, doğal ve tarihi mirasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan Kars’ta görülecek çok yer var. İşte Kars'a giderseniz mutlaka uğramanız gereken 5 olmazsa olmaza yer...



Sarıkamış Kayak Merkezi



Türkiye’de kışın en çok yakıştığı şehirlerin başında hiç şüphesiz Kars geliyor. Dünyada yalnızca Alpler’de görülen kristal karlarıyla eşsiz bir kayak deneyimi sunan Sarıkamış Kayak Merkezi, Kars’ın Sarıkamış ilçesinin Çamurlu Dağları’nda yer alıyor.



Aralık ayından nisan ayına kadar karın erimediği bu kayak merkezi, özellikle kış mevsiminde Kars'a gelenlerin uğrak noktası.



Ani Harabeleri



Ani Harabeleri, binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olarak tüm görkemi ile hala ayakta.



Anadolu’da yer alan ilk Türk camisini de bünyesinde barındıran antik kenti dolaşmak, Kars'a gelince yapılacaklar arasında ilk sıralarda yer almalı.



Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan bu antik kent, bölgenin en ilgi çekici turistik yapısı.



Çıldır Gölü



Doğu Ekspresi yolculuklarının popüler hale gelmesi Çıldır Gölü için de dönüm noktası oldu.



Ardahan ve Kars'ın sınırında yer alan göl her mevsim ayrı güzel ama kış mevsimi kesinlikle en ilgi çekici olduğu dönem.



Kars’ta kışın buz tutan Çıldır Gölü’nde delikler açarak yıl boyu alabalık avlanabiliyor. Oldukça kalın bir buz tabakasıyla kaplanan gölün üzerinde yürüyebilir, balıkçılarla sohbet ederek ya da "kızak" adı verilen taşıtla buz tutan göl üzerinde gezerek unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.



Kars Kalesi



Kars'ın eşsiz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz noktalardan biri Kars Kalesi.



1153 yılında yaptırılan kalenin dış mimarisinde kesme bazalt taşları kullanılmış olup üç adet büyük kapısı var.



Bu tarihi yapı 1386’da Timur tarafından yıkılmış; 1579’da Osmanlı Padişahı III. Murat’ın fermanı ile yeniden yaptırılmış.



Şimdilerde ise şehir merkezindeki en ilgi çeken turistik yapı...



Katerina Köşkü



Katerina Av Köşkü, 1896 yılında, dönemin Rus Çarı II. Nikola tarafından yaptırılmış. Sarıkamış’ın kuzeybatısındaki çam ormanı içerisinde bulunan köşk, özgün mimarisini koruyarak bugüne kadar gelmiş.



Son derece görkemli bir yapı olan Katerina Köşkü, ağaçtan yapılmış olması ve yapımında tek bir çivinin bile kullanılmaması sebebiyle oldukça özel bir yapı.



BUNLARI YAPMADAN DÖNMEYİN!



Kars'ta gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yukarıda sıraladığımız yerler var ama Kars Müzesi'ni, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ve Kümbet Camii'ni görmeden bu serhat şehirden dönmeyin.



Kaz ve piti gibi yöresel lezzetleri yemeden, yöresel peynirlerden tatmadan da şehre veda etmeyin.



Baltık mimarisinin hala ayakta olduğu eski Kars evlerine de mutlaka uğrayın...



Kafkasya ve Anadolu arasında bir kapı görevini üstlenen bu kadim şehrin sokaklarını gezmeden tatilinizi sonlandırmayın...