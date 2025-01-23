Donald Trump'ın 'iki cinsiyet' politikası: Erkek ve kadın...

Trump, ABD'nin yalnızca "erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyeti" tanıyacağını ilan eden bir kararname yayınladı. Eski başkan Biden dönemindeki cinsiyet politikası, farklı kimliklere ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitliğe odaklanmıştı.



ABD'de özellikle son yıllarda okul ve iş yerlerinde kadınların ve azınlıkların haklarını desteklemek için atılan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adımları, muhafazakarlar tarafından sert dille eleştiriliyordu. Trump bu yönde adım attı ve ABD'nin yalnızca "erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyeti" tanıyacağını ilan etti.

Karar eleştirilere neden olsa da ülkedeki muhafazakarlardan destek gördü. Cumhuriyetçi seçmen Trump'ın kararının arkasında olduğunu dile getiriyor.

YEMİN TÖRENİNDE İŞARETİ VERMİŞTİ



Yemin töreni sırasında "Bugünden itibaren Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur," ifadelerini kullanan Trump'ın 'cinsiyet' ve 'toplumsal cinsiyet' terimlerini karıştırması sosyal medyada eleştri konusu oldu.



Bilimsel tanımlamalara göre cinsiyet, erkek ve kadınların üreme organları, kromozomları ve hormonları gibi biyolojik ve fizyolojik özelliklerini ifade ederken, toplumsal cinsiyet ise kadın ve erkeklerin sosyal olarak inşa edilmiş özelliklerini ifade ediyor...



TRUMP'IN KARARNAMESİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?



Eski başkan Biden döneminde federal belgelerde ve hükümet politikalarında cinsiyet kimliklerinin tanınması konusunda ılımlı bir yaklaşım benimsenmiş ve trans bireylerin hakları düzenlemelerle güvence altına almıştı.



Yayımlanan kararname ile Trump, "toplumsal cinsiyet ideolojisini" teşvik eden veya destekleyen tüm hükümet programlarını, politikalarını, açıklamalarını sona erdirdi.



2022 yılında ABD vatandaşlarının pasaportlarında kendilerini kadın ya da erkek seçeneklerinin dışında 'X' olarak da ifade edebilmesinin önünü açmıştı.



Trans bireylerin şu anda "X" cinsiyet işaretlerine izin veren pasaport ve diğer resmi federal belgelerdeki cinsiyet işaretlerini güncellemelerine kararname engel olacak.



Trump'ın kararnamesi sonrasında sığınmacı merkezleri, hapishaneler ve cinsel saldırı mağdurlarının barınma noktaları da iki cinsiyete göre sınıflandırılacak.



Akademisyenlerin verilerine göre; Trump'ın bu kararı ile kendini transseksüel olarak tanımlayan yaklaşık 1,6 milyon Amerikalı doğrudan etkilenecek.



ÜNLÜLERDEN KARARA TEPKİ



Ünlüler, LGBT+ topluluğunu etkileyen politikalar hakkındaki düşüncelerini sosyal medyada dile getirdi.



Ariana Grande, Instagram'dan LGBT+ topluluğunun seçim kampanyası sırasında Trump yönetimi ve destekçileri tarafından karşılaştığı zorlukları paylaştı.



Grande "Queer ve trans bireyler Donald Trump'tan önce de buradaydı ve o öldükten sonra da burada olmaya devam edecekler. Var olmamızı isteyip istememeniz, var olduğumuz basit gerçeğine göre ikincil önemdedir. Güneş, her sabah ona doğmayı bırakmasını söyleyen bir kararname imzalamanızı umursamaz. O sadece doğmaya devam eder."



Garbage adlı müzik grubu ise Instagram'da, "Queer, trans insanlar tarihin başlangıcından beri varlar. Siz bunu kabul etseniz de etmeseniz de var olmaya devam edecekler. Mevcut yönetimden ve hepimizin yaşamından çok daha uzun bir süre var olacaklar." paylaşımı yaptı.



RuPaul's Drag Race jürisi Michelle Visage, Trump'ın konuşmasının bir bölümünü Instagram'da paylaştı ve üzerine şunları yazdı: "ÇOCUĞUMU SİLEMEYECEKSİNİZ."