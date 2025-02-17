Dünya Kediler Günü: 17 Şubat neden seçildi?

Dünyanın farklı ülkelerinde, "Kediler Günü" olarak başka tarihler öne çıkıyor. "Uluslararası Kediler Günü" bazı ülkelerde 8 Ağustos'ta kutlanırken, ABD'de Kediler Günü 29 Ekim'de, Rusya ise 1 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa'daki birçok ülke ise 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak benimsedi.



17 Şubat Dünya Kediler Günü, ilk kez 2002'de İtalya'da ortaya çıktı. Dünya Kedi Günü'nün yanı sıra Dünya Kediler Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü de 8 Ağustos'ta kutlanıyor.



DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



1990 yılında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto dergisinde okurlarına bu konuda bir anket yaptı.



Kazanan Oriella Del Col isimli kişinin 17 Şubat teklifi oldu ve bu tarih "Dünya Kediler Günü" olarak kabul gördü.



NEDEN 17 ŞUBAT?



Dünya Kediler Günü olarak 17 Şubat tarihinin seçilmesinde ise ilginç gerekçeler etkili oldu...



Şubat ayının astrolojide Kova burcunu temsil etmesi, bu burcun kuralları sevmeyen, "özgür ve bağımsız ruhlu" olduğunun düşünülmesi, kedilerle benzerlik kurulmasına neden oldu.



Öte yandan İtalya'da "17" sayısı, başka ülkelerdeki "13" sayısına benzer şekilde, "uğursuz" olarak kabul görüyor ve 17'nin belirsizliklerin simgesi olduğuna inanılıyor.



Bu tarihin kedilere yakıştırılmasında, kedilerin öngörülemez davranışlarının etkisi olmuş.