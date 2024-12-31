Dünyanın dört bir yanından yılbaşı ritüelleri

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki insanların yıllardır yeni yılın iyi geçmesi adına bazı ilginç inanışların günümüzde de devam ettirdikleri görülüyor. Farklı ülkelerde, yılbaşı günü bazı gelenekleri yaşatanlar, yeni yılın mutluluk, huzur ve bolluk getireceğine inanıyor.



İSPANYOLLARIN 12 ÜZÜMÜ



İspanya'da en önemli gelenek yılbaşında üzüm yemek...

Saatler gece yarısını göstermeden önce herkes 12 üzüm tanesini hazırlıyor ve gece tam 00.00'da üzümlerini yiyor.



Günümüzde hala Barselona, Madrid ve Bilbao gibi büyük şehirlerde, insanlar bir araya gelerek masanın altında 12 üzüm yiyor ve yeni yıl için hep birlikte geri sayım yapıyor.



Dünyada milyonlarca kişiye umut kapısı olan yaygın bir inanışa göre, hayatına aşk, para, huzur ve sağlık çekmek isteyen bireyler, yeni yıl gecesi masanın altında 12 üzüm yemek zorunda. 1880'li yıllarda ortaya çıktığı tahmin edilen bu ritüel nedeniyle, birçok kişi şimdiden manavlarda üzüm aramaya başladı.



Ülkemizde de son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle 12 üzüm ritüeline ilgi artmış durumda.



JAPONLAR YENİ YILI KAHKAHALARLA KARŞILIYOR



Japonlar yeni yılı karşılarken hem kötü ruhları kovması hem de mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapılarının önüne ip asıyor.



Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise kahkaha atmaya başlıyorlar. Bunun nedeni de neşeli ve şanslı bir yıl geçirmek.



HOLLANDALILAR RUHLARI GÖNDERMEK İÇİN AĞAÇ YAKIYOR



Hollanda'da hem bir önceki yılın ruhlarını göndermek hem de yeni yılı karşılamak için sokaklarda yakılan ateşlerde yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor.



İsviçre'de yeni yılda insanlar iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler ve şapkalar giyerek yeni yılı karşılıyorlar.



BELARUS, ÇİN VE DANİMARKA



Belarus'ta bekar kızların önüne mısır konulup, ortaya horoz bırakılıyor. Horoz, kimin önündeki mısırı yerse onun, diğerlerinden önce evleneceğine inanılıyor.



Çin'de insanlar evlerini temizliyor, kırmızı zarfta çocuklara şans parası dağıtıyor.



Danimarka'da ise eski tabaklar kapı önünde kırılıyor.



BİR KAŞIK MERCİMEK...



Şili'de gece yarısı bir kaşık mercimek yiyenlerin yeni yılda iş hayatının verimli geçeceğine inanılıyor.



Güney Afrika’da insanlar yeni yılın şans getirmesi için eski ev eşyalarını pencereden dışarı atıyor.



İNGİLİZLERİN GÖZÜ KAPIDA



İngiltere'de yılbaşında gece yarısı eve gelen ilk kişinin şans getirdiğine inanılıyor ve bu kişi gelirken para, ekmek, kömür gibi hediyeler getiriyor.



