Gamerlar bu soruya yanıt arıyor: GTA 6 ne zaman çıkacak?

Serinin bir önceki oyunu olan GTA 5'i 2013 yılında çıkaran Rockstar Games, oyunun üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından yeni oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar sadece bir tanıtım fragmanı yayınlanan GTA 6 hakkında Rockstar’ın uzun süredir sessiz kalması, oyunun ertelenebileceği endişesine yol açmıştı. Take-Two tarafından hazırlanan mali raporda, Rockstar’ın çıkış tarihine ilişkin de sinyal verildi.



Grand Theft Auto 6’nın çıkış tarihiyle ilgili söylentilere, Rockstar Games'e bağlı olan Take-Two Interactive son noktayı koydu. Şirketin yıllık raporunda, oyunun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceği ilan edildi.



Tüm zamanların en çok beklenen yapımın GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.



Şu ana kadarki GTA serilerinin en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor.



PİYASAYA ÇIKMADAN ÖDÜL ALMAYA BAŞLADI



GTA 6, PlayStation tarafından 2024 ve sonrası için "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü almaya hak kazandı.



Böylelikle oyun henüz çıkış yapmadan ödüller almaya başladı.



OYUNDAN GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI



Rockstar, Şubat 2022'de oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu doğrulamıştı.



2022'nin Eylül ayında, video oyun endüstrisinin tarihindeki en büyük sızıntılardan biri olarak tanımlanan olaylardan biri yaşanmıştı.



Arion Kurtaj tarafından ilk olarak sızdırılan GTA 6 görüntüleri oyun tarihinin en büyük sızıntısı olarak tarihe geçti.



18 yaşındaki bilgisayar korsanı bir cep telefonu ile Rockstar Games'in dosyalarına erişerek internette yayınladı.



PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?



Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.



Bu konuda Take-Two Interactive şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.